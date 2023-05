Gavorrano si tinge di rosa Stefania Ulivieri eletta sindaca

Stefania Ulivieri, 53 anni sposata con due figli è il nuovo sindaco di Gavorrano. Con questa vittoria il centrosinistra si conferma alla guida del centro ex minerario e vede andare all’opposizione la lista "Per Gavorrano Uniti" condotta da Andrea Maule. Gli iscritti a votare , in questo comune, erano 6.746 , di cui 3.309 maschi e 3.437 femmine ed hanno votato 3.676 elettori. I voti presi dalla Ulivieri sono stati 1.934 (54,28 %) contro i 1.629 (45,72%) dell’altro candidato, Andrea Maule. La Ulivieri, alla guida della lista "Gavorrano Progressisti Uniti" ha visto al suo fianco tutti il centrosinistra unito. A salutare la nuova Sindaca sono arrivati il segretario provinciale del Pd, Giacomo Maule insieme al presidente della Provincia Francesco Limatola. Accolto con simpatia l’ingresso, nella sede del comitato elettorale di Stefania Ulivieri, di Andrea Maule, che è voluto andare di persona a fare i complimenti e gli auguri alla neo sindaca. La composizione del Consiglio comunale vedrà per la lista "Gavorrano Progressisti Uniti" oltre alla Sindaca Ulivieri: Massimo Borghi, Francesca Mondei, Patrizia Scapin Giulio Querci, Silvia Rossetti, Daniele Tonini Simone Brunetti e Caterina Marisca. Per la lista di Andrea Maule "Noi per Gavorrano" oltre al capolista Maule ci saranno Claudio Asuni, Giacomo Signori e Chiara Vitagliano.

Roberto Pieralli