Gavorrano Progressisti Uniti "Assunzioni in Comune e attenzione alle frazioni"

Assessore uscente al Bilancio nella giunta del sindaco Andrea Biondi, Stefania Ulivieri si candioda a guidare Gavorrano con la lista "Gavorrano Progressisti Uniti", che ha riunito tutto il centrosinistra

Un territorio vastissimo.

"La grande estensione del territorio non può e non deve essere la scusante per giustificare i disservizi. Anche l’estensione deve essere governata con serietà e concretezza. Il Comune per intervenire tempestivamente sulle problematiche delle numerose frazioni ha la necessità di introdurre un nuovo modello organizzativo. Chiederò la partecipazione dei cittadini di ogni frazione e istituirò, se letta, l’assessorato alla Partecipazione civica.

Tema d’attualità la sicurezza.

"Sarà integrato l’attuale corpo della polizia municipale con l’assunzione di due unità. E’ impensabile poter assicurare un vigile per ogni frazione senza gravare ulteriormente sulle tasche dei cittadini, con cinque vigili urbani e un’efficace riorganizzazione dei servizi possiamo garantire una maggiore presenza nelle frazioni. La videosorveglianza è un deterrente e un supporto concreto nelle attività di indagine. Serve una maggiore presenza delle forze dell’ordine sul vasto territorio comunale. Il fai da te non è la soluzione. La sicurezza si ottiene non solo con azioni repressive ma anche andando a riqualificare le zone con maggiore criticità. Su questo aspetto il sindaco può fare molto recuperando gli spazi abbandonati, con l’illuminazione pubblica, implementando la videosorveglianza, ma soprattutto tornando a far vivere i luoghi con eventi, e occasioni di aggregazione".

Sulla Giunta cosa ci può dire?

"I componenti della Giunta verranno scelti sulla base dei risultati delle urne, sulle competenze e sulla rappresentanza dei territori. E’ prematuro prevedere la presenza o meno di un assessore esterno. Intanto vinciamo".

Economie e sviluppo, quali le priorità?

"Il compito del Comune è stimolare la crescita di economie, che tutte insieme riescano a generare lavoro e crescita. Alla base c’è la valorizzazione delle risorse del territorio, in primis l’agricoltura. Valorizzare significa anche misurarsi anche con l’innovazione tecnologicamente avanzata come ad esempio quella dell’azienda Sfera ma anche il turismo con il progetto dell’accoglienza turistica diffusa da estendere a tutti centri storici e quello del Biodistretto che lega il settore primario a quello terziario. Abbiamo bisogno però anche di industria ‘pulita’ e tecnologicamente avanzata. Il recupero delle ex volumetrie di Pozzo Roma come centro di ricerca e divulgazione scientifica su tematiche chimiche e ambientali è un esempio".

Se verrà eletta quale obiettivo nei primi 100 giorni di governo?

"Primo atto: assumeremo le nove unità di personale previste dal bilancio recentemente approvato, valutando le migliori modalità di contratto che permettano la stabilità del personale. Abbiamo bisogno di una macchina amministrativa che funzioni bene".

Roberto Pieralli