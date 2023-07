Gavorrano, Parte bando di gara per gestione asilo nido d'infanzia Il Comune di Gavorrano bandisce una gara d'appalto per la gestione del nido d'infanzia "Il Paese dei Balocchi" per un periodo di 4 anni. L'importo complessivo ammonta a 584.290,68 euro. La gara prevede la presentazione di una relazione tecnica ed organizzativa.