Gavorrano, sorpreso a cacciare la beccaccia in appostamento: multa di 1.000 euro

Grosseto, 15 gennaio 2024 – Sorpreso a cacciare la beccaccia in appostamento, modalità non consentita dalla legge regionale in materia, e lungo il confine di un'azienda faunistico-venatoria, andando a recuperare l'uccello abbattuto all'interno della proprietà.

Un cacciatore è stato così sanzionato dai carabinieri forestali che lo hanno colto sul fatto, nel territorio di Gavoranno ( Grosseto). L'uomo è stato multato per un totale di circa 1000 euro. È scattato inoltre il sequestro del capo abbattuto. Il cacciatore, inoltre, stava cacciando la beccaccia in orario antecedente alle 8 della mattina, da cui parte la fascia oraria in cui la caccia al volatile è permessa.