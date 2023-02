Gattini nel cassonetto Uomo finisce nei guai

Gettò quattro gattini nati da poco in un cassonetto e poi scappò. A distanza di mesi è stato individuato il presunto responsabile. L’episodio accadde a Castel del Piano nell’agosto 2022 e i gattini furono gettati in un cassonetto in via Rosselli. Ad accorgersene fu una signora che sentì i miagolii e chiamò immediatamente Sei Toscana. Un addetto intervenne e salvò gli animali.

"Fortunatamente – dice Renzo Rossi, assessore all’Ambiente che ha collaborato alle operazioni di indagine - in quella zona viveva anche una collaboratrice dell’Enpa, che si prese subito cura dei gattini. Attraverso la collaborazione di Sei Toscana sono state effettuate le prime indagini e sono sttai estratti i dati degli accessi al contenitore oggetto dell’abbandono e sono stati rilevati i dati personali identificativi necessari. Dopo di che abbiamo informato i carabinieri".

Le indagini sono quindi proseguite e hanno preso la via di un procedimento penale verso chi è sospettato di aver compiuto il gesto. È stato dunque individuato un cittadino che potrebbe essere il presunto responsabile. "Di tutto questo capillare lavoro – conclude Rossi – ringraziamo i carabinieri, Sei Toscana che attraverso il nuovo sistema di raccolta elettronico è stata celermente in grado di individuare le tessere personali e mi sento di ringraziare personalmente Annarita Bramerini, direttore provinciale della Cna che si fece parte attiva e con cui abbiamo condiviso questo percorso virtuoso. Sapere che chi ha compiuto il vile gesto possa essere perseguito penalmente, dà un profondo senso di giustizia e di civiltà".

Nicola Ciuffoletti