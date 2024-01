Gattina salvata dall’immondizia

Trovata una gattina in un bidone dell’immondizia in via del Campone a Porto Santo Stefano. Le volontarie dell’associazione Amici di Bobi l’hanno chiamata Diva: è stata portata dal veterinario e, nonostante sembrasse in buona salute, ha i globuli bianchi altissimi dovuti a una grossa infezione all’utero. Presto verrà operata, la gattina non ha microchip e non è sterilizzata. "Dopo l’intervento rimarrà alcuni giorni ricoverata – dicono da Amici di Bobi – e poi cercheremo per lei un’adozione. Ogni aiuto è ben accetto". La gattina era stata trovata da alcune persone, che ne avevano sentito i miagolii disperati, dentro un cassonetto dell’immondizia in una scatola sigillata. Il barbaro gesto di qualcuno si è fortunatamente concluso con il ritrovamento della gattina, che non ha neanche un anno di vita e che ha bisogno dell’affetto di una famiglia che le dia l’amore che merita.