Gassman al sindaco di Grosseto: “Rifai le strade invece di ballare”. La replica social

Grosseto, 13 settembre 2023 – Un battibecco social tra un attore che vive la Maremma e il sindaco di Grosseto. Un bisticcio che si svolge tutto online, tra Twitter e Facebook, tra Alessandro Gassman (che ha “cinguettato” una frase al vetriolo) e il primo cittadino di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

Vulcanico primo cittadino che non disdegna il palcoscenico della Rete. E proprio il suo protagonismo entra nel mirino di Gassman. Che vedendo uno dei balletti del sindaco reperibili sui social dice in soldoni “Pensa alle strade della provincia di Grosseto, che sono dissestate, invece di ballare”.

Alessandro Gassman e Antonfrancesco Vivarelli Colonna

"Ho seguito questa estate – scrive – i divertentissimi video su TikTok del sindaco di Grosseto.Davvero simpaticissimo e giovanile.Ora che l’estate è finita continuerà oppure si occuperà della riparazione delle strade della sua provincia che sono in maggioranza semidistrutte?”. Non manca la replica di Vivarelli Colonna, con un video su Facebook.

"Il noto attore, che frequenta le nostre belle zone, mi consiglia di rifare le strade provinciali, prima di dedicarmi ai balletti.. peccato che il Presidente della Provincia sia un sindaco del Pd!!”, dice Vivarelli Colonna. E ancora: “Sei bello e bravo, continua a fare l’attore, non entrare nei meandri della politica. Non mi occupo di strade provinciali, da oltre due anni e mezzo non sono più presidente della Provincia ma sindaco di Grosseto. E quando sono stato presidente della Provincia ho stanziato per le strade più fondi di tutti gli altri presidenti. Io non sono un ballerino, mi sono solo messo in gioco e non ho mai ballato in vita mia ma ho sempre lavorato. Grazie per aver notato che sono simpaticissimo. Se vuoi parlare di politica fai una cosa semplice: studia. Ma dai retta a me, continua a fare l’attrore, che ti riesce sicuramente meglio”.