Gasperi (Pci): "Rifiuti e erba alta: Valle Aspra è stata dimenticata"

"Sui rifiuti l’inciviltà fa la propria parte ma insieme a questa l’insufficienza dei passaggi per la raccolta costituisce un altro elemento da non sottovalutare". Inizia così la disamina di Daniele Gasperi, della segreteria del Pci di Massa Marittima. "Una maggiore intensificazione della raccolta non farebbe certo male durante i mesi dove la popolazione aumenta con l’arrivo di flussi turistici che, per l’anno in corso, si preannunciano notevoli e quindi ci sarebbe la necessità di effettuare maggiori "passaggi" da parte di Sei – aggiunge – Diffusi anche gli abbandoni di arredi e inerti. L’immagine mostra una situazione anche dei manti stradali pessima". Gasperi prosegue. "A questo si aggiunga la situazione del taglio dell’erba. Anche per questo si deve rilevare un’impreparazione complessiva nella programmazione di interventi. Come Valle Aspra e Valpiana, dove ci viene segnalato lo stato da tempo che non è certo accettabile e in molti si chiedono quando avverrà il taglio".