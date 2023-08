"Gasperi nuovo coordinatore del Pci a Massa Marittima: novità in segreteria provinciale di Grosseto" Daniele Gasperi è stato nominato coordinatore della segreteria provinciale del Pci di Grosseto, per affiancare il segretario Luciano Fedeli e gestire importanti settori come welfare, organizzazione e rapporti con le tre aree della Federazione. Una riorganizzazione necessaria per sostenere l'impegno politico dei dirigenti, senza risorse economiche.