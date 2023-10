Gasperi: "Nessun fondo del Pnrr per le nostre criticità strutturali"

"Si parla tanto dell’utilizzo del Pnrr. A Massa sono arrivate briciole e la possibilità di far fronte con risorse aggiuntive a importanti progetti e completamenti sono sfumate e il treno dei finanziamenti è ormai in viaggio verso altre destinazioni". Inizia così Daniele Gasperi del Pci "Colline Metallifere". "Il crollo delle mura, la sistemazione di edifici ad uso pubblico, come l’ex Dispensario (nella foto), il Castello di Monteregio, anche se di proprietà dell’Asl o il ripristino dell’orologio della Torre del Candeliere ma soprattutto pianificando, ci sarebbero importanti interventi su alcuni manufatti delle frazioni – aggiunge – come l’ex mattatoio di Prata, la pista polifunzionale di Tatti, i manufatti della località La Pesta. Dovremo approfittare – chiude Gasperi – di opportunità che si potrebbe presentare anche con modalità diverse, a nostro avviso si dovrebbe passare ad una sorta di concessione eliminando il costo della vendita sulla quale ormai è evidente il disinteresse dei privati".