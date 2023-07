Gamba schiacciata mentre taglia la macchia

Ha subìto lo schiacciamento di una gamba mentre stava lavorando al taglio del bosco, nella zona di Istia d’Ombrone al confine nell’area boscata tra i Comuni di Grosseto e Campagnatico. Si tratta di un uomo di 59 anni che si trovava al lavoro in una zona impervia con alcuni colleghi per l’inizio del taglio di una parte di macchia vicina alla periferia del capoluogo. Sembra che alcuni tronchi tagliati siano scivolati e una delle gambe sia rimasta schiacciata sotto. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che però, vista l’asperità della zona, non hanno potuto raggiungere il ferito con i propri mezzi. Una squadra di Vigili del fuoco è intervenuta è, dopo che i sanitari hanno stabilizzato il ferito, con tecniche Saf hanno trasportato l’operaio sino ai mezzi di soccorso per il trasporto all’ospedale Misericordia di Grosseto. Sul posto anche i tecnici della prevenzione degli infortuni sul lavoro dell’Asl Sud Est.