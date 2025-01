Galletti: "Il Pd in Regione ignora le richieste dei cittadini"

"Il Partito Democratico ha ignorato le richieste dei cittadini bocciando la nostra proposta di revisione della normativa sulle emissioni odorigene degli impianti produttivi sensibili, come quelli a biogas. Da anni il Movimento 5 Stelle chiede un intervento concreto, con una sua proposta di legge che giace nei cassetti della Commissione regionale. È urgente rafforzare la normativa per tutelare le comunità, soprattutto nell’area di Grosseto, dove i miasmi causati da questi impianti rendono la vita dei residenti insostenibile".

E’ quanto dice Irene Galletti (nella foto), presidente del Movimento 5 Stelle Toscana che poi annuncia battaglia.

"Non ci fermeremo – dice quindi Galletti –, il Movimento 5 Stelle continuerà a battersi per normative più stringenti che garantiscano salute e benessere. Il diritto dei cittadini a vivere in un ambiente sano non può essere sacrificato per sostenere un sistema di gestione dei rifiuti opaco e inefficace".