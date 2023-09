Galleria "Orler". Una mostra sul viaggio. Sfida tra tre artisti

Sulla scia dei recenti successi, la Galleria Orler di Orbetello presenta un grande evento artistico, una mostra che inizia oggi alle 18 (fino al 30 settembre) e che avrà come titolo "Il tema del viaggio attraverso le opere di tre grandi artisti a confronto". Mario Patella, Giuseppe Ravizzotti e Stefano Mosto si troveranno infatti a raccontare questo particolare tema, il viaggio appunto, rappresentato in tutte le sue infinite sfumature, dall’avventura intesa come scoperta, al viaggio interiore.