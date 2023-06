Gabrielle Fitzgerald, "C'era una volta sull'Argentario"

All’"Aperitivo parla Inglese" ci sarà Gabrielle Fitzgerald. Oggi alle 18 al "Loft" di via Mazzini ci sarà la conferenza "C’era una volta sull’Argentario". "Verranno raccontate storie che sono sempre state parte della mia vita – ha detto – ma chi avrebbe pensato che ci fosse così tanta avventura - e talento - in questa parte del mondo? La serenità ha portato mio marito, Sean Kennedy Santos (regista) e me (produttrice) in Toscana, dove stiamo producendo il pilot di una serie Tv originale chiamata “The Workaway”. Quello che è iniziato come un progetto di passione ha preso vita propria in questo luogo unico che è la Maremma".