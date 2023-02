Gabriele Fusini candidato sindaco

Gabriele Fusini correrà come candidato alle elezioni di giugno per il rinnovo dell’amministrazione comunale di Magliano In Toscana. Imprenditore nel comparto nautico ma anche uomo animato da una forte passione politica, Fusini ha ricoperto ruoli importanti: presidente della Cna di Grosseto, ha poi presieduto Sistema Srl, la società in house del Comune di Grosseto. Oggi è presidente di Netspring, società di servizi digitali alle pubbliche amministrazioni in provincia di Grosseto. Forte il suo legame con Magliano in Toscana, luogo del cuore, dove è nato e dal quale è partito per realizzare i suoi sogni di artigiano aprendo un’azienda, la Elettromare, che nel 2022 ha festeggiato i 30 anni di attività. "La decisione di impegnarmi per la mia comunità di origine – dice Fusini – è figlia della voglia di dare il mio contributo concreto di idee ed esperienza a un paese cui sono profondamente legato. L’obiettivo è dare stabilità all’amministrazione dopo anni di conflitti espliciti e latenti che hanno prodotto solo guasti e ritardi".

"La lista – aggiunge – è quasi completa e in tanti ci stanno contattando; stiamo lavorando al programma che scriveremo insieme a coloro che hanno voglia di dare un contributo fattivo. La nostra sarà una lista civica, aperta alla partecipazione, senza sigle e senza pregiudizi". Fusini ha in mente progetti ambiziosi: "so dove andare a reperire le risorse necessarie a realizzare opere pubbliche che senza tradire la vocazione storica, archeologica e naturale dei nostri borghi migliorino il nostro comune in termini di viabilità, di infrastrutture, anche tecnologiche. Immagino un comune digitalizzato in termini di servizi al cittadino e alle imprese, in grado di esaltare la vocazione agroalimentare ed enogastronomica".