Gabbrielli: "Più vigilanza sui mezzi pubblici" Il consigliere comunale di Forza Italia Ppe, Amedeo Gabbrielli, denuncia la crescente criminalità e violenza sui mezzi pubblici a Grosseto. Propone la presenza delle forze dell'ordine per contrastare il problema e suggerisce la gratuità del trasporto per polizia e vigilantes in divisa.