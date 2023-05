"G20 Spiagge", la Maremma c’è Il turismo del mare a gonfie vele

Entrata nel vivo la sesta edizione del summit di G20 Spiagge che si sta svolgendo ad Arzachena. I sindaci delle 26 città delle spiagge italiane che attraggono 70 milioni di presenze turistiche, il 17% di quelle turistiche complessive in Italia, stanno affrontando i temi che determinano il futuro del maggior comparto turistico italiano. Nel corso di quattro workshop e altrettanti focus group che raccolgono sindaci, delegazioni comunali, associazioni di categoria e singole aziende private, le tematiche delle destinazioni costiere italiane vengono affrontate in profondità e con un atteggiamento aperto che guarda al futuro. "Un confronto su infrastrutture, mobilità, trasporti, sviluppo urbanistico rapporto residenti-turisti, smart destination: sono alcuni dei temi che il summit sta affrontando – spiega la sindaca di Castiglione della Pescaia che è presente al G20 Spiagge assieme all’assessora al turismo Susanna Lorenzini e quello al patrimonio Walter Massetti – e lo portiamo avanti noi amministratori pubblici che dobbiamo al pari delle imprese private mettere in atto tutte le strategie necessarie all’economia del nostro territorio". Presente anche una delegazione del Comune di Grosseto, composta dal vice sindaco del Bruno Ceccherini, dall’assessore Riccardo Megale. L’ Amministrazione comunale ha voluto partecipare a questo appuntamento nella consapevolezza dell’importanza del confronto con le altre realtà turistiche nazionali. In particolare, il summit, giunto alla sesta edizione, ha in generale riunito i rappresentanti delle principali località costiere italiane in termini di presenze turistiche. "Siamo soddisfatti di essere presenti all’edizione 2023 del network G20 Spiagge e di poter rappresentare il Comune di Grosseto in questo prestigioso evento annuale – hanno dichiarato il vice sindaco Bruno Ceccherini e l’assessore Riccardo Megale –. La nostra delegazione sta contribuendo attivamente alla discussione, portando la voce del nostro territorio e delle sue caratteristiche".