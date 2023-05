Futuro di Niccioleta cercasi Assemblea pubblica per nuove idee

Il Consiglio di Frazione di Niccioleta con la collaborazione del Comitato "Lido Santini" promuove un processo partecipativo aperto a tutti gli abitanti per avviare azioni concrete per la rinascita del territorio di Niccioleta. Dopo avere illustrato la proposta all’Amministrazione Comunale, che ha espresso la propria disponibilità, il primo passo sarà l’assemblea pubblica in programma a Niccioleta oggi, dove gli abitanti saranno invitati a contribuire attivamente per sviluppare un’idea di futuro per Niccioleta secondo logiche innovative eco-sostenibili. Per comprendere la situazione in atto e fare emergere bisogni, aspettative e proposte, è stato predisposto dal Consiglio di Frazione e dal Comitato "Lido Santini" un questionario che sarà presentato e diffuso nel corso dell’assemblea. Con questa prima azione, si intende avviare una riflessione collettiva per promuovere un processo partecipativo riconosciuto dalla Regione Toscana ai sensi della legge regionale 462013, che ha come obiettivo quello di aprire una fase per dare concretezza a progetti per il riconoscimento e la valorizzazione del ricco patrimonio territoriale di Niccioleta. In particolare, gli argomenti emersi negli incontri tra il Consiglio di Frazione di Niccioleta e il Comitato "Lido Santini" hanno costituito i contenuti di riferimento per la realizzazione del questionario. Si parlerà di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico minerario (secondo i principi della Convenzione di Faro), di sviluppo turistico e fruibilità del territorio legato alla cultura, alla natura e all’enogastronomia, realizzazione di "itinerari culturali e paesaggistici", percorsi pedonali e ciclabili, valorizzazione del territorio agricolo di Pian dei Mucini, riqualificazione del patrimonio urbano e ripopolamento del villaggio, risanamento, messa in sicurezza e manutenzione ambientale dei siti inquinati nell’ambito degli accordi con Eni Rewind, formulazione di progetti innovativi per utilizzare le vaste superfici adibite a discariche per realizzare impianti fotovoltaici per la Comunità (Cer comunità energetiche rinnovabili) e infine collaborazione con il mondo della scuola, in particolare correlata alla formazione professionale sul campo, nel settore minerario. Con l’assemblea di oggi si apre quindi un percorso in cui Niccioleta rappresenta un tassello iniziale di un più generale Progetto Partecipato per le Colline Metallifere, un primo Laboratorio Sociale in cui la comunità locale riflette e progetta collettivamente il proprio futuro per vivere.