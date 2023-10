Fusini: "Soldi per migliorare paese e frazioni"

Decisi nell’ultimo Consiglio comunale i lavori che verranno effettuati nei prossimi mesi. "Lavori – ha detto il sindaco Gabriele Fusini – che nei prossimi mesi andranno a migliorare i nostri paesi. Verranno spesi 300mila euro per la costruzione di nuovi loculi al cimitero di Montiano, la sistemazione del muro crollato a Pereta e una serie di interventi di manutenzione ordinaria in tutti e tre i nostri cimiteri. Centomila euro per la riparazione del solaio crollato nell’appartamento di proprietà del Comune a Montiano". Poi prosegue: "80mila euro per l’acquisto e i primi lavori nell’area dell’ex Mattatoio che diventerà un parcheggio, 20mila euro per il recupero dei siti archeologici di Santa Maria in Borraccia e del Sassone, 278mila euro per la sistemazione delle vie di Pereta e Montiano e abbiamo inoltre presentato una richiesta di finanziamento al Ministero che ci permetterà, se accettata, di risolvere le criticità con un unico intervento". Fusini conclude: "Stanziati anche 25mila euro per rafforzare e mettere in rete il sistema di videosorveglianza a Pereta, 60mila euro per abbellire il giardino del Torrione e rimettere in funzione la saletta riunioni nella ex sede dei Vigili urbani, 100mila euro per la riqualificazione delle scuole di via Gramsci a Magliano che, nel dettaglio, finanzieranno: la copertura ombreggiante e nuovi giochi per i giardini delle scuole, la realizzazione di un’aula polivalente per le attività più varie, la creazione della zona nanna del nido, l’insonorizzazione del refettorio della scuola primaria".