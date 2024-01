Fusini: "No alla chiusura dell’incrocio di Cupi"

"La necessità di mettere in sicurezza la statale Aurelia è innegabile, ma non si può rendere prigioniera parte di una comunità". Gabriele Fusini, sindaco di Magliano in Toscana, lancia l’allarme contro la possibile chiusura dell’incrocio a raso al chilometro 168+900, che porta al centro abitato di Cupi. "La recente installazione di barriere stradali new jersey in cemento lungo la statale Aurelia in prossimità del chilometro 171+200, localita Banditella 1 – ricorda – ha risvegliato nella comunità timori e perplessità rispetto alla possibile chiusura. Quel tratto di strada ricade nel territorio di Grosseto, ma ha un’importanza strategica per il vicino centro abitato di Cupi e per i residenti delle aree limitrofe che fanno parte del territorio di Magliano. La preoccupazione per quanto sta avvenendo è tale che ho già provveduto ad allertare la Prefettura e chiedere un incontro ad Anas, che mi hanno accordato per martedì e a cui parteciperà anche il deputato Simiani".

"Con l’installazione di barriere stradali new jersey – prosegue Fusini – per procedere in direzione Roma, un mezzo proveniente da Cupi, autoveicolo o trattore che sia, dovrebbe percorrere l’Aurelia verso Nord fino a Rispescia per poi effettuare inversione di marcia al chilometro 174+100; inoltre, per gli spostamenti tra due parti vicine del comune di Magliano in Toscana, vale a dire, la zona Cupi e la zona del Collecchio si dovrà ricorrere o al sottopasso di Rispescia oppure ad un improponibile giro interno, attraverso le aree di Montiano, Magliano, S. Donato e Fonteblanda. Situazione inacettabile per cui siamo pronti a protesta eclatanti".