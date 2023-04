Fusini: ‘Gestione risorse idriche e messa in sicurezza dell’Albegna’

Gestire le risorse idriche del territorio, in un periodo in cui il problema della siccità mette a rischio la produzione agricola: è uno dei punti fondamentali del programma di Gabriele Fusini, candidato sindaco per la lista Magliano 2028.

"È fondamentale – dice Gabriele Fusini – che la prossima Amministrazione realizzi uno studio sulla risorsa idrica presente sul territorio, valutando come utilizzare le fonti inesauribili che oggi disperdono migliaia di litri d’acqua. In questa fase storica compito della pubblica amministrazione è mettere in campo tutti gli strumenti possibili per evitare che le risorse presenti non siano sfruttate al meglio. Le nostre imprese hanno attraversato un anno di difficoltà per le scarse precipitazioni e con l’avvicinarsi della stagione estiva le problematiche potrebbero ripetersi. Sarà necessario valutare la possibilità di creare invasi e forme per il riutilizzo delle acque, anche studiando un sistema di incentivi". Altro tema caro a Fusini è quello legato all’approvvigionamento idrico di San Crescenzio. "È impensabile che ci siano ancora famiglie e abitazioni senza acqua potabile – prosegue Fusini –. Si tratta di un problema noto da decenni che non è stato affrontato adeguatamente. Vogliamo concordare un intervento con Acquedotto del Fiora, realizzando collegamenti e contribuendo alla spesa per i lavori, così da gravare al minimo sulle finanze delle famiglie interessate, perché l’acqua è un diritto di tutti". Anche la messa in sicurezza dell’Albegna sarà al centro dell’attività della futura amministrazione con l’obiettivo di ridurre il rischio idrogeologico. "Vogliamo collaborare – chiude Fusini – con gli altri Comuni, perché l’area sia messa in sicurezza, in particolare la zona del tratto di fiume a monte di Marsiliana, che merita un’attenzione specifica per la questione della regimazione delle acque". Parte dell’argine del fiume sarà interessato dalla ciclopista che collegherà l’entroterra di Magliano al mare.