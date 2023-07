Furto e ricettazione di macchine agricole

Ricettazione e furto. Sono queste le accuse nei confronti di un 45enne che abita a Valpiana, già conosciuto alle forze dell’ordine. Il fascicolo è stato aperto dal pm Salvatore Ferraro per una serie di furti commessi a Gavorrano, Massa Marittima, Roccastrada e Cinigiano a febbraio. In quel periodo erano infatti stati rubati macchine e attrezzi in diverse aziende agricole: due motoseghe, trapani, soffiatori, una smerigliatrice, tre batterie, un cavo elettrico da 100 metri, un avvitatore, tre trattori e anche un gruppo elettrogeno. I carabinieri si sono presentati con un decreto di perquisizione nel podere dell’uomo e adesso dovranno fare gli accertamenti per controllare se almeno il mezzo risulta essere uno di quelli scomparsi qualche mese fa. L’uomo, che è in carcere, ora dovrà rispondere anche delle accuse di ricettazione e furto.

Intanto a Follonica una famiglia era andata da alcuni parenti per il prando domenicale. Quando sono rientrati a casa hanno trovato l’appartamento completamente svaligiato.