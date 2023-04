Furto di profumi Uomo denunciato

Un maxi furto di profumi di marca, i ladri (un uomo e una donna) ripresi dalle telecamere di videosorveglianza dei negozi presi di mira e poi l’intervento della Polizia che recupera una parte delle confezioni rubate e denuncia l’uomo che le aveva con sé denunciandolo per ricettazione. E’ la ricostruzione di quanto accaduto all’interno del centro commerciale "Maremà" quando, nei giorni scorsi, una coppia è entrata in due diversi negozi e mentre la donna faceva finta di guardare la merce esposta, l’uomo era riuscito ad infilare diverse confezioni di profumi all’interno di una borsa (probabilmente schermata per eludere i controlli elettronici antitaccheggio). I due, poi, quando il personale dei negozi ha scoperto il furto, si erano già dileguati con un bottino di quasi 3mila euro. I responsabili dei due punti vendita avevano poi presentato denuncia in Questura e sono stati poi i poliziotti, durante un controllo nei pressi della stazione, a recuperare parte della refurtiva che erano in possesso di un uomo che è stato denunciato.