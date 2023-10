Furto a "Il Sole". Via con i soldi. Danni ai locali

Sono entrati nei locali e hanno messo trutto a soqquadro. I locali sono quelli della Fondazione Il Sole in via Uranio. Lo scopo sociale della struttura è patrimonio della città e il colpo ha destato sconcerto in città. I ladri, entrati da una finestra del retro dell’edificio, hanno rubato mille euro. Danneggiati anche la struttura e diversi arredi. I danni si aggirano su diverse migliaia di euro perché andranno risistemate almeno due finestre e soprattutto molti arredi sono stati distrutti dai ladri che hanno rovistato ovunque. La città però si è mossa ed è in ponte l’organizzazione di un aperitivo solidale, così da raccogliere offerte da destinare alla Fondazione. E la prima a farsi avanti in aiuto del Sole è stata l’associazione La Farfalla che gli donerà mille euro. Ad annunciarlo è la sua stessa presidente Loriana Landi. "Abbiamo deciso di fare questa donazione al Sole – dice Loriana Landi – per stare loro vicino dopo lo scempio che hanno subìto, che mi riempie di tanto tristezza e che reputo di una disumanità infinita. Una donazione per esprimere la nostra vicinanza e anche per far riflettere tutti sulla gravità del gesto".