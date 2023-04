Furti in strada nel Golfo Si cercano due donne

Allarme furti a Follonica. Da qualche giorno infatti sui social compaiono segnalazioni che hanno tutte lo stesso filo conduttore: persone derubate in strada. Ieri mattina nella centralissima via Cavour un uomo è stato avvicinato da due donne. Le due, con la scusa di chiedergli un’informazione, gli hanno sfilato l’orologio dal polso senza che se ne accorgesse minimamente. La vittima si è accorta soltanto più tardi di non avere più l’orologio, ma delle ladre non c’era già più traccia. L’uomo ha sporto denuncia ai carabinieri che hanno iniziato ad indagare. Una segnalazione simile era arrivata dalla zona del lungomare e anche in questa situazione c’erano di mezzo due donne che avevano agito allo stesso modo. Non si esclude che si tratti di due ladre "professioniste". In entrambi i casi infatti le vittime non si sono accorte di nulla: il furto era stato fatto con assoluta destrezza. I militari della Tenenza di Follonica hanno allargato le ricerche anche nelle altre zone.