Raffica di furti, rubate migliaia di euro. Svaligiate dieci case sull’Amiata

Arcidosso (Grosseto), 17 dicembre 2023 – Raffica di furti nelle ultime settimane sull’Amiata. Nel mirino dei ladri una decina di abitazioni situate nei comuni di Arcidosso e Santa Fiora. I topi di appartamento hanno colpito prevalentemente nelle prime ore serali. Con il favore del buio i ladri riescono a percepire più agevolmente l’assenza dei proprietari. Rubati gioielli e denaro per alcune decine di migliaia di euro. Dopo questi episodi ferma e decisa la risposta dei carabinieri.

I militari hanno intensificato notevolmente i controlli sul territorio, tanto da arginare le incursioni dei malviventi, spesso provenienti anche dalle regioni limitrofe. E intanto iI tema sicurezza torna ad occupare l’agenda politica locale. L’avvocato Marcello Bianchini, candidato a sindaco per la lista Comune Unico Arcidosso-Castel del Piano dice: "Alcuni anni fa, favorita dalla deplorevole inerzia del Comune e dell’ Unione del Comuni Amiata Grossetana, che non ostacolarono con la dovuta fermezza il processo in corso, veniva soppressa la compagnia dei carabinieri di Arcidosso; di conseguenza, il servizio di pronto intervento in tutta la zona subiva un significativo rallentamento.

Proseguendo su questa strada, le competenti autorità – prosegue – hanno ulteriormente depotenziato l’efficienza del presidio sul territorio, al punto che il servizio di apertura al pubblico dell’attuale tenenza è stato sensibilmente ridotto". Bianchini ha lanciato una raccolta firme che: "Terminerà – conclude – quando presso la Tenenza dei carabinieri sarà ripristinato il servizio di apertura h24". Il sindaco Jacopo Marini ha richiesto ed ottenuto un colloquio con il prefetto di Grosseto: giovedì tavolo in prefettura. Infine mercoledì il Consiglio comunale varerà il nuovo regolamento sul sovraffollamento nelle abitazioni.