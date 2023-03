Furti a raffica con auto noleggiate

Voleva creare una società fittizia di noleggio auto per fornire le vetture ai complici che partivano da Napoli per venire in Maremma a commettere i furti. Sei le persone finite sul registro degli indagati nell’inchiesta, coordinata dal Pm Nuzzo, iniziata quando i carabinieri hanno ricevuto le prime denunce e finita quando, dopo un inseguimento sulle strade dell’Amiata, si registrò un incidente. I sei, tutti di origine napoletana, sarebbero coinvolti in una serie di furti che si verificarono tra gennaio e febbraio dello scorso anno, tutte nella zona del mancianese e del capalbiese. Sparirono attrezzature da lavoro per un valore di oltre tremila euro.