Fuori strada a Potassa Ferite tre donne

Tre donne sono state trasferite in ospedale dopo che sono rimaste coinvolte in un incidente avvenuto ieri mattina alle 10.30 al bivio di Potassa, nel comune di Gavorrano. Le donne, di 19, 26 e 47 anni, da una prima ricostruzione fatta dai carabinieri si trovavano a bordo di un’auto che è finita nella fossa laterale della strada. Sul posto i mezzi di soccorso 118 della Asl Toscana sud est che hanno trasportato le tre ferite all’ospedale Misericordia di Grosseto con alcune escoriazioni e non in pericolo di vita. Sul posto la Croce rossa di Follonica, la Pubblica assistenza di Sassofortino, i vigili del fuoco ed i Carabinieri. Attivato anche l’elisoccorso Pegaso 2. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Follonica che, in collaborazione con il personale sanitario, hanno estratto dall’auto una delle tre donne rimasta incastrata all’interno e l’hanno posizionata sulla tavola spinale per il successivo trasporto a Grosseto. I pompieri hanno anche messo in sicurezza la macchina.