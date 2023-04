Fuori strada a 19 anni per evitare un animale

Un ragazzo di 19 anni è stato soccorso e trasferito in ospedale in codice 2, quindi non in pericolo di vita, dopo un incidente avvenuto nella notte tra lunedì e ieri. Il giovane si trovava alla guida della propria auto sulla strada provinciale 161, vicino Porto Santo Stefano, nel comune di Monte Argentario, quando ha perso il controllo della macchina ed è finito contro il guard rail. Sembra che il giovane abbia sbandato per non investire un animale, probabilmente un ungulato, che stava attraversando la strada. Sul posto i mezzi del 118 dell’Asl Toscana sud est che hanno immediatamente soccorso il ragazzo di 19 anni. Il ferito è stato soccorso e trasportato in codice 2 all’ospedale di Orbetello da un’ambulanza Blsd della Misericordia di Porto Santo Stefano. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi. Incidenti del genere non sono inusuali nella zona: le macchie intorno ai paesi infatti ospitano molti animali selvatici, che adesso vanno alla ricerca di acqua.