"Fuori la politica dal Palio" Sindaco e contrade uniti

CASTEL DEL PIANO

La Lega ha accusato il Pd di entrare nelle vicende del Palio delle Contrade. Accusa che ha fatto suonare dei campanelli di allarme nelle quattro contrade cittadine, tanto che Borgo, Monumento, Poggio e Storte hanno chiesto al primo cittadino un incontro per chiarire la vicenda. La posizione del sindaco Michele Bartalini, dei 4 magistrati delle contrade e della consulta delle contrade è identica: Fuori la politica dal Palio. "Ho incontrato i magistrati e la consulta delle Contrade in sala consiliare – spiega Bartalini – . Le contrade hanno chiesto spiegazioni in merito alle ultime esternazioni della Lega. La posizione delle contrade è chiara, cioè la politica deve rimanere fuori dalla manifestazione ed è la stessa posizione mia. Io non c’entro niente con le comunicazioni della Lega". Tutto è partito dall’evento che si è svolto a Castel del Piano ‘Ti racconto il Palio! Emozioni, colori e storia di Castel del Piano’ organizzato dalla Consulta delle Contrade e realizzato con la scuola primaria "Santucci". Evento che ha visto la presenza anche del presidente del consiglio regionale, Antonio Mazzeo e l’ assessore regionale all’economia e al turismo Leonardo Marras, entrambi rappresentanti della Regione ed entrambi esponenti Pd. C’è da sottolineare un aspetto, il progetto è stato patrocinato dalla Regione Toscana, oltre che dal Comune di Castel del Piano e realizzato anche grazie al contributo del Consiglio regionale. La presenza di Mazzeo e Marras ha spinto Gilberto Alviani, segretario Intercomunale della Lega e Luca Salvadori consigliere comunale di Castel del Piano a ribadire che: "Un progetto con i bambini è stato trasformato in una kermesse del Pd". Salvadori è anche il consigliere che ha la delega al Palio e sulle sue esternazioni Bartalini ha replicato. "Salvadori è vicino alla Lega, ma questo non lo vedo un problema o una minaccia per gli equilibri del Palio.La politica è stata, è e sarà sempre tenuta lontana dal Palio". Bartalini non si esprime sui contenuti elaborati dalla Lega ma ci tiene a precisare. "Con le contrade si è venuta a creare un’incomprensione". Sul fatto che Salvadori e Bartalini non avessero ricevuto in tempo gli inviti in maniera ufficiale a partecipare a questo evento, il sindaco conclude "Credo che ci siano stati degli errori di comunicazione e agli errori si può sempre rimediare".

Nicola Ciuffoletti