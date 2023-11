"Fuori dal sistema". La politica raccontata da Luigi De Magistris

"Fuori dal sistema" è il titolo del libro di Luigi De Magistris (nella foto) che sarà al centro dell’incontro in programma oggi alle 17 in Provincia, nella sala del Consiglio. L’evento è organizzato dalla Società Dante Alighieri in collaborazione con la stessa Amministrazione provinciale. Coordina l’incontro Giancarlo Capecchi. De Magistris, ex magistrato italiano, è europarlamentare per l’Italia dei Valori dal 2009 al 2011, sindaco di Napoli dal 1º giugno 2011 al 18 ottobre 2021. Dal 29 luglio 2022 è il capo politico di Unione Popolare.