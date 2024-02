I successi delle nostre eccellenze, fumetto pubblicato in America. Ma è nato tutto quanto a Orbetello

Orbetello (Grosseto), 25 febbraio 2024 – Sta per uscire sul mercato statunitense, per la Mad Cave Studios, la miniserie a fumetti "Love me: a romance story".

In quattro albi, ambientati in una New York City del futuro, la storia di un robot tassista che un bel giorno si innamora. E gli autori sono due orbetellani. I testi sono infatti scritti da Francesca Perillo e i disegni sono di Stefano Cardoselli.

Lei, storica dell’arte e insegnante di sostegno dell’Alberghiero, è al suo debutto assoluto come sceneggiatrice di fumetti; lui, invece, ha una solida carriera da fumettista, iniziata con il debutto nel 2000 sulla rivista Heavy Metal Magazine e proseguita per buona parte sul mercato americano. In pratica, i suoi lettori italiani lo conoscono attraverso le traduzioni dei suoi lavori usciti negli Usa.

Ma le cose stanno per cambiare, perché il prossimo anno uscirà il suo primo lavoro disegnato per un editore italiano. Sta infatti lavorando a un numero di Dylan Dog, per la Bonelli.

"Ci sono voluti venticinque anni – scherza Cardoselli – ma alla fine sono arrivato a un editore italiano". Negli Usa il suo nome è conosciuto ormai da tempo. E lui stesso confessa di sentirsi un autore americano: "Conosco meglio certi meccanismi e certi contesti, ma con Bonelli ho trovato una realtà simile e mi sto trovando molto bene".

Cresciuto nel mondo del fumetto d’azione, con storie spesso a tinte forti, qui è al suo debutto con una storia d’amore, scritta da Francesca Perillo.

"Sono una storica dell’arte – racconta l’autrice – ma tra i miei sogni c’è sempre stato quello di scrivere libri per bambini. Al mondo del fumetto, però, non mi ero mai avvicinata. Così ho fatto questa nuova esperienza, bellissima. È chiaro che ho dovuto lavorare molto sul linguaggio, perché in pratica mi sono tradotta in un’altra lingua, assimilando codici ed espressioni del contesto americano. È stata una sfida che ho affrontato con entusiasmo. E ho già firmato il contratto per un’altra storia".

"Love Me" è, del resto, una storia che parla di possibilità che si aprono, di speranza e di diversità. "È la storia di tutti coloro che hanno saputo aspettare l’amore – racconta l’autrice – sul sedile di un taxi o al tavolo di un bar".