Fugge di casa a 13 anni Trovata in città

Si è conclusa a Grosseto la "fuga" da casa di una ragazzina di 13 anni della quale la famiglia non aveva più notizie da giovedì scorso. Partita da Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno, ieri mattina è stata trovata nella sala d’aspetto della stazione ferroviaria cittadina dal personale della Polfer.

La ragazzina era uscita di casa giovedì mattina e sarebbe dovuta andare a scuola, ma in realtà in classe non è mai entrata e i genitori – non vedendola rientrare all’ora di pranzo – hanno dato l’allarme. Giorni senza alcuna notizia, fino a ieri.

Il personale della Polfer l’ha notata seduta in sala d’aspetto e si è avvicinato per chiederle cosa facesse lì e chi fosse, così lei ha detto subito che era andata via da casa (pare perché aveva discusso con i genitori) e che voleva andare a Milano, benché lì non avesse né parenti né conoscenti. La piccola stava bene, era però senza soldi e molto affamata, per cui i poliziotti le hanno offerto colazione e poi il pranzo. La Polfer ha contattato i carabinieri salernitani che a loro volta hanno avvisato i genitori e la madre è partita subito verso Grosseto per riabbracciare la figlia.