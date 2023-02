Frontale a Paganico Muore una donna

PAGANICO

La Maremma, ieri è stata funestata da un secondo incidente mortale, che è avvenuto poco dopo le 16 sulla complanare che affianca la quattro corsie (Due Mari), all’uscita del paese di Paganico. Due auto (una Renault Kangoo e una Lancia Y) si sono scontrate violentemente, mentre stavano arrivando dalle due direzioni opposte. Patrizia Mariottini, 53 anni residente da anni a Paganico ma originaria di Cinigiano, è morta a seguito di questo scontro frontale. La donna ha perso subito conoscenza dopo l’incidente e i soccorritori hanno cercato di rianimarla più volte nel tentativo di strapparla alla morte, ma alla fine non c’è stato nulla da fare. Troppo grave il trauma toracico che aveva riportato nello scontro. E’ stato allertato anche l’elisoccorso Pegaso 2. Patrizia Mariottini, che era al volante della Lancia Y, è stata estratta dalle lamiere e i sanitari hanno fatto di tutto, come detto, per strapparla alla morte. L’uomo che era alla guida della Kangoo, un 74nne di Paganico, è in gravi condizioni ma, al momento, non sarebbe in pericolo di vita. E’ stato ricoverato all’ospedale Le Scotte di Siena. Subito dopo l’incidente nella complanare si sono create immediatamente delle file molto lunghe, questo anche perché i vigili del fuoco, per ripulire la strada dai detriti, hanno dovuto chiudere la strada in entrambi i sensi di marcia. Sul posto la Polizia stradale per i effettuare rilievi e la viabilità.

Patrizia Mariottini lavorava per la cooperativa La Peschiera di Santa Fiora e ormai da anni viveva a Paganico dove era conosciuta e ben voluta. Lascia un figlio, un fratello e gli anziani genitori.