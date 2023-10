Frontale a Grosseto: Uomo e Donna a Bere Birra Dopo Schianto

Uno schianto frontale tra due auto. E’ successo poco la mezzanotte di giovedì nella centralissima piazza De Maria. Una Mercedes stava arrivando da via De Barberi e ha imboccato la corsia riservata agli autobus. L’altra, una Ford, stava sopraggiungendo dall’incrocio di via Cesare Battisti. Al volante un uomo di 32 anni e una donna di 40, che sono rimasti lievemente feriti nello scontro. In tanti, quando hanno sentito lo schianto, sono accorsi per vedere quello che era successo. L’uomo ha fatto retromarcia e si è fermato in attesa delle forze dell’ordine, la donna invece è scesa dall’ambulanza ed è andata nel vicino bar per prendere una birra. Sono stati alcuni passanti ad avvertirla che nel frattempo erano arrivate le auto delle forze dell’ordine. Tutto questo prima di essere accompagnata all’ospedale Misericordia di Grosseto. Aveva dolori ed era sotto choc. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i mezzi e anche gli agenti della Polizia municipale per i rilievi. La donna e l’uomo comunque hanno riportato solo delle ferite lievi.