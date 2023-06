Frizioni in Consiglio comunale "Approvate le nostre proposte ma poi il sindaco le ignora"

"Ad Arcidosso le nostre proposte sono state approvate in consiglio comunale ma rimangono nel cassetto".

A dirlo è Corrado Lazzeroni, consigliere di minoranza della lista civica ‘Insieme per Arcidosso’ e le sue parole sono riferite al sindaco Jacopo Marini. Lunedì si è svolto il consiglio comunale, all’ordine del giorno è stata portata una variazione di bilancio di oltre 200mila euro. Variazione che è passata, malgrado il voto contrario di Lazzeroni. Buona parte dei 220mila euro (179mila) sarebbero destinati per la sicurezza dei pedoni in via Roma. Un lavoro importante ma che non tiene conto degli interventi che il consigliere Lazzeroni aveva proposto in passato, soprattutto l’introduzione di dissuasori di velocità in alcune vie particolarmente pericolose del capoluogo e delle frazioni. Le altre risorse invece verranno usate per abbattere barriere architettoniche a Bagnoli e Arcidosso e per contributi alla Chiesa cattolica e ai centri sociali. Lazzeroni ha votato contro, prendendo una posizione netta.

"Di nuovo non siamo stati ascoltati – commenta –. Tutto il consiglio ricorda il lavoro che io insieme all’assessore Romolo Bellucci abbiamo fatto per individuare le aree più critiche dove piazzare dossi o comunque dissuasori per limitare la velocità delle auto. Fu un lavoro di collaborazione tra minoranza e maggioranza. Ancora una volta però le nostre proposte non sono state inserite negli interventi previsti, così Arcidosso rimane l’unica cittadina amiatina dove non sono presenti rilevatori di velocità e dossi, strumenti questi ultimi, molto efficaci".

L’estate è ormai alle porte, il traffico sulle principali strade arcidossine aumenterà notevolmente e per Lazzeroni avremo a che fare, ancora una volta, con mesi dove il rischio per i pedoni aumenterà. "Con Marini avere un rapporto di collaborazione è veramente difficile – sostiene il consigliere di opposizione –. Quando una proposta arriva dalla minoranza, viene approvata in Consiglio ma poi rimane nel cassetto. Questo solo perché il proponente è l’opposizione. Quella di Marini sembra una presa di posizione contro le nostre proposte a prescindere".

Detto ciò l’intervento allo scopo di rendere più sicura via Roma ai pedoni è una priorità assoluta.

Nicola Ciuffoletti