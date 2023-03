Frigorifero a fuoco Appartamento inagibile

Incendio che poteva portare a qualcosa di più serio in un appartamento che si trova in via Fossombroni a Grosseto. Le fiamme si sarebbero sprigionate a causa di un corto circuito da un elettrodomestico, forse il frigorifero, che probabilmente ha fatto corto circuito. L’elettrodomestico ha iniziato a sprigionare un denso fumo che ha riempito in poco tempo tutto l’appartamento. I vigili sono intervenuti per spegnere le fiamme. Una volta messa in sicurezza la casa, i tecnici hanno effettuato il sopralluogo disponendo l’inagibilità dell’appartamento non per motivi statici ma per problemi sanitari visto che la cucina era inutilizzabile a causa del fumo e della fuliggine depositata ovunque. Adesso ci sarà da capire cosa possa aver sprigionato quelle fiamme: i vigili del fuoco, insieme ai carabinieri, hanno messo in sicurezza la casa. Fortunatamente non ci sono feriti.