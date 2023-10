Fratelli d’Italia tra bilanci e futuro: "Bene il lavoro svolto, ora c’è altro"

Tre assessori comunali nel direttivo di FdI Argentario Tricolore. Il presidente del circolo Giulio Tambelli rafforza la presenza sul territorio con l’ingresso dei tre esponenti della giunta del promontorio, assieme alla nomina di nuovi referenti territoriali. Gli esponenti di FdI si sono riuniti alla presenza del coordinatore regionale Fabrizio Rossi e di quello provinciale Luca Minucci. Molti i temi dibattuti durante la riunione, alla quale hanno preso parte gli assessori Chiara Orsini, Paola Pucino e Michele Vaiani e il consigliere Affrico Tortora. Anche il sindaco Arturo Cerulli presente alla seduta, "sintomo – dice Tambelli – di piena intesa fra il primo cittadino e l’unico partito, Fratelli d’Italia, che l’ha fortemente sostenuto e portato alla vittoria nella tornata elettorale dello scorso mese di maggio".

"Era opportuno – prosegue Tambelli –, appena finito il periodo estivo fare il punto sulla situazione argentarina, così da programmare le sfide future non solo per il comune di Monte Argentario, ma per le imminenti elezioni del consiglio provinciale alle quali stiamo lavorando per far eleggere un nostro rappresentante". Nominati quattro nuovi referenti del direttivo: due per la zona di Porto Ercole (Cecilia Costagliola e Roberto Stronchi) e due per Porto Santo Stefano (Elio Schiano e Vincenzo Mazzieri). "Abbiamo anche inserito nel consiglio direttivo i nostri tre assessori Chiara Orsini, Paola Pucino e Michele Vaiani – prosegue Tambelli –. Il sindaco Cerulli di idee ne ha tantissime, molte delle quali le ha già svelate in questi pochi mesi di governo dell’Argentario. Il nostro partito sarà pronto a dare il giusto apporto con spunti e proposte. Proprio per questo abbiamo inserito nel direttivo anche i tre assessori comunali".

"All’Argentario FdI sta lavorando molto bene – dicono Rossi e Minucci –. La sintonia con il sindaco e la giunta Cerulli è massima, e questo secondo noi è il punto di forza e il valore aggiunto che farà soprattutto bene a tutto il territorio argentarino. Vogliamo andare anche oltre proiettando l’orizzonte verso le elezioni europee e amministrative della primavera 2024, ma soprattutto verso la vera sfida della Toscana, rappresentata dalle regionali del 2025".