Fratelli d’Italia, Luca Minucci coordinatore provinciale

"E’ Luca Minucci il nuovo coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia per la provincia di Grosseto". Ad annunciarlo è l’onorevole Fabrizio Rossi, coordinatore regionale FsI-Toscana, dopo la ratifica della nomina da parte del presidente nazionale Giorgia Meloni. Assieme a Minucci sono stati nominati vice coordinatori provinciali, Agostino Ottaviani e Mario Pellegrini.

Luca Minucci, 39 anni, succede al commissario fiorentino Francesco Torselli, nominato, come da statuto, oltre un anno fa alla vigilia della tornata elettorale delle amministrative del 2021. Minucci attualmente ricopre l’incarico di assessore all’Ambiente del comune di Orbetello, ed è stato assieme a Fabrizio Rossi, Mario Pellegrini, Giulio Tambelli, Manuel Ciarpi e altri tra i fondatori di Fratelli d’Italia in provincia di Grosseto.

"Sono davvero onorato – dice Luca Minucci – della fiducia riposta da tutto il partito sulla mia persona. Un ruolo quello del coordinatore provinciale molto delicato, che spero, con l’aiuto e la sinergia di tutte le componenti del partito, di portare avanti in modo ottimale. Ringrazio in particolare il nostro coordinatore regionale perché con lui ho affrontato tante battaglie politiche, sin dalla nascita del partito e mi ha sempre sostenuto in questi anni".

"La nomina di Luca Minucci – commenta Fabrizio Rossi – è frutto di una profonda riflessione politica sul futuro del partito nella nostra provincia. Ha saputo dimostrare coerenza e affidabilità, oltre che un costante impegno e passione nel sostenere FdI. Saremo insieme, con tutta la classe dirigente, pronti ad affrontare le sfide future e a costruire un partito ancora più forte e radicato. Siamo il primo partito in Italia e in provincia di Grosseto, un partito ancora in forte ascesa che si sta preparando per le prossime amministrative che vedranno ben 5 comuni al voto nella nostra provincia".