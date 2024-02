Fratelli d’Italia all’attacco di Benini: "Sulla zona industriale avete fallito miseramente "

"Sono anni che la giunta Benini parla di manutenzione alle strade, specie in quelle della zona industriale della città, ma poco, o nulla, è stato fatto". È quanto dichiarano i consiglieri comunali di FdI Danilo Baietti e Sandro Marrini. "Ora – proseguono Baietti e Marrini – proprio alla vigilia della prossima tornata elettorale, Benini e la sua giunta di centrosinistra si svegliano dal quel lungo e sonnolento letargo, et voilà, iniziano a muoversi intervenendo in quelle zone disastrate della città, piene di criticità e abbandonate per anni. Abbiamo assistito a prese di posizione pubbliche da parte di autorevoli consiglieri di maggioranza che proprio nelle varie assisi comunali definivano come inutili gran parte delle attività commerciali follonichesi. Come abbiamo ascoltato, specialmente in quest’ultima consiliatura, da assessori vari, dei quali alcuni sembrerebbe anche molto autorevoli e che s’intendono, come vorrebbero far credere, di commercio, che per salvaguardare l’apparenza, hanno fatto alcuni, per la verità davvero pochissimi interventi che però non abbiamo ricordo. Poi, per il resto, il deserto totale".

"Pertanto – proseguono Baietti e Marrini – adesso Benini, che è al capolinea per legge in quanto ha fatto i suoi due mandati e quindi si metterà in disparte, c’è invece chi in giunta al capolinea non è, come l’attuale vicesindaco Pecorini e l’assessore al commercio Ricciuti, che litigano, o almeno così sembrerebbe, per chi sarà il prossimo candidato sindaco del centrosinistra, o di quello che ne rimane".

Da qui l’attacco finale al centrosinistra. "Cari, Benini, Pecorini, Ricciuti, e compagni vari, che avete governato Follonica in tutti questi anni, durante i quali avete preso in giro i follonichesi con le vostre promesse elettorali da marinaio – chiudono Baietti e Marrini – adesso per voi tutti è arrivato il momento. Un momento davvero storico ed epocale, che la città aspetta da decenni, che è quello di mandarvi tutti a casa per dare una svolta vera e concreta, con un vento giovane, nuovo, fresco, progettuale, concreto, ma soprattutto credibile di governo della città. Ci dispiace per voi, ma la realtà che vogliono i follonichesi è proprio questa: quella di mandarvi a casa tutti".