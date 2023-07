’Franco-Italienne’ L’impegno della Cri

In bicicletta contro il cancro. Questo lo spirito della corsa ciclistica a tappe Franco-Italienne. Per portare a conoscenza l’evento che passerà attraverso alcuni dei Comuni della Toscana, nella giornata di oggi, avrà luogo un evento a scopo benefico che vede coinvolto il Comune Cri della Costa d’Argento, che sarà sede dell’arrivo di una delle tappe di una pedalata promossa dall’associazione francese "Calm". Tale evento fa parte di un più importante progetto che vede coinvolti una decina di ciclisti, partiti da Parigi e con destinazione Sicilia. Ad Orbetello, nella sede Cri di via Gioberti arriveranno intorno a mezzogiorno. L’iniziativa gode del partenariato della Croix-Rouge ed è una occasione di grande condivisione di intenti per la prevenzione e la lotta contro i tumori. Gode inoltre del partenariato di molte amministrazioni comunali.

Michele Casalini