Franco Borselli e le star del cinema

All’81esima edizione della Mostra del cinema di Venezia ha partecipato – come massaggiatore esperto, selezionato dalla scuola professionale di Massaggio Diabasi a cui è iscritto da anni – il castiglionese doc Franco Borselli, conosciutissimo in paese, dipendente Comunale, arbitro internazionale di baseball. Esperienza importante e gratificante sotto molti aspetti. Resa ancor più semplice dalla disponibilità e simpatia dei vari Vip che si sono fatti massaggiare da Franco, esperto massaggiatore del benessere sia in campo olistico che sportivo.

Alla sua professionalità si sono affidate anche Ginevra Lamborghini, Raffaella di Caprio, Jessica Cardinali, Antonella Fiordelisi, Deborha Menigoni, Maddalena Svevi, Greta Rossetti, ma sono solo alcune delle star che hanno usufruito delle mani sapienti e della bravura del nostro concittadino. E poi ancora: Kelly Lang La Brooke di "Beautiful", Adriana Volpe, Cecilia Capriotti, Mietta e tante altre stars che hanno ricevuto massaggi e coccole nell’area beauty della kermesse Veneta.

"Esperienza sicuramente da ripetere se la scuola volesse selezionarmi anche il prossimo anno", dice Franco Borselli, che si quindi già messo "in lista" per l’edizione numero ottatadue.