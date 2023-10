Francesco Cicchella al Teatro Moderno

Al Teatro Moderno oggi alle 21 il nuovo show del vincitore del programma "Tale e Quale Show", che unisce comicità e musica. Oltre alle sue note parodie, tra cui Ultimo, Achille Lauro, Massimo Ranieri, Cicchella presenta anche performance inedite. E l’artista si gioca tutte le sue carte in un one man show esilarante dal titolo "Bis".

La comicità si sposa con la musica, come da sempre nello stile del giovane showman, per dare vita ad uno spettacolo ricco di emozioni e risate. Francesco Cicchella, 26 anni napoletano, artista versatile e poliedrico, musicista, cantante, attore, comico, imitatore con una spiccata attitudine al ballo, è vincitore della quinta edizione del programma "Tale e Quale Show" condotto da Carlo Conti, su Rai 1, nonché uno dei comici di punta del programma comico "Made in Sud", in onda su Rai Due, all’interno del quale ha interpretato le sue note parodie di cantanti come Massimo Ranieri, Michael Bublé, Kekko Silvestre dei Modà e Gigi D’Alessio. Sul palco oltre all’artista partenopeo, che firma anche la regia, troviamo la sua fedele spalla Vincenzo De Honestis e la band diretta dal maestro Paco Ruggiero. Lo spettacolo è scritto da Francesco Cicchella, Gennaro Scarpato e Vincenzo De Honestis.