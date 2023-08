Frana in via Nenni "Lavori già conclusi"

A seguito della messa in sicurezza di via Nenni a Gavorrano dopo l’evento franoso, e trascorso il necessario periodo per l’assestamento, la ditta incaricata ha provveduto al completamento dei lavori di sistemazione della strada che porta al cimitero di Gavorrano: ha proceduto infatti con la posa del manto bituminoso, con la pulizia delle canalette laterali e con la messa in opera della griglia di raccolta delle acque piovane. Questo intervento, il cui costo è di circa 40mila euro, rappresenta il primo stralcio di un più ampio progetto di sistemazione dell’intera strada comunale. "Esprimiamo un sentito ringraziamento all’ufficio tecnico comunale – commentano il sindaco Stefania Ulivieri e il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Daniele Tonini – che, con le risorse a propria disposizione, è riuscito a portare a termine anche quest’ulteriore opera pubblica tanto attesa dai cittadini".