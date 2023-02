Frana alla 167, al via ai lavori di consolidamento

La frana della scarpata alla 167, nel centro urbano capoluogo, sarà sistemata. Iniziano con l’approssimarsi della bella stagione i lavori pubblici messi in piedi dalla Giunta comunale di Scarlino che ha in programma un profondo maquillage di molte zone del territorio. I primi giorni di marzo inizieranno i lavori di consolidamento del dirupo nella parte interessata da un cedimento tre anni fa: il costo complessivo dell’intervento è di 340.049,56 euro di cui 15mila circa finanziati dal ministero dell’Interno e 325mila euro dalla Regione Toscana. La frana interessò una grande parte di territorio ed è stata sempre tenuta sotto controllo non solo dai tecnici del Comune ma anche da quelli del Genio Civile che avevano fatto una serie di sopralluoghi ciclici.

"Si tratta di un’opera molto importante per l’abitato della zona 167 – spiega il vicesindaco Luciano Giulianelli (nella foto)–. L’ufficio tecnico è riuscito, e per questo lo ringraziamo, a reperire i fondi necessari a mettere in sicurezza l’area e a recuperare la sede stradale coinvolta dal cedimento. Il nostro Comune – ha aggiunto Giulianelli – è riuscito ad ottenere finanziamenti non solo per questo intervento ma anche per altre importanti opere che partiranno a breve perchè il nostro territorio ha bisogno: l’impegno è massimo per cercare di trovare fondi fuori bilancio, fondi che ci permettono di dare sviluppo a progetti di notevole impegno economico che, se reperiti in bilancio, limiterebbero altre azioni dell’Amministrazione".

"L’intervento alla 167 – chiude Giulianelli – dovrebbe terminare a maggio, salvo chiaramente imprevisti o rallentamenti dovuti al maltempo. Lavori di questo genere sono complicati e serve tutta la calma possibile per non sbagliare".