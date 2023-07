Fotovoltaico in Maremma ‘Possibile la convivenza con colture, pascoli e ambiente’

di Steven Santamaria

La convivenza tra fotovoltaico, colture e pascolo deve divenire realtà in tutto il Paese. Per raggiungere gli obiettivi del fotovoltaico al 2030 e centrare i target di decarbonizzazione, si dovrà intervenire su 50-70mila ettari di terreni agricoli. L’agrivoltaico è la strada per produrre energia pulita grazie a impianti che permettono un’agricoltura estensiva senza deturpare il paesaggio. In Italia si rischia però il paradosso. Le leggi vigenti vietano gli incentivi alla produzione di elettricità per i nuovi impianti fotovoltaici a terra in suoli agricoli, ma la realizzazione di questi impianti senza incentivi è possibile. Di fatto, si limitano le possibilità per piccoli operatori e aziende agricole, a vantaggio dell’impiantistica di grandi dimensioni, delle grandi utility energetiche e dei fondi di investimento internazionali. "Occorre pertanto definire un percorso normativo che consenta la realizzazione degli impianti attraverso regole capaci di evitare gli errori del passato e l’agrivoltaico, realizzato sui pilastri per inseguire il sole o sospesi sui tubolari, va proprio in questa direzione". Questi i concetti emersi dal convegno, organizzato da Legambiente, "Agrivoltaico, multifunzionalità agricola, tutela del paesaggio: una convivenza possibile", tenutosi ieri mattina a Rispescia nel Polo per l’agroecologia dell’associazione del Cigno.

Un’occasione di incontro e confronto finalizzata a divulgare conoscenza e consapevolezza sul tema dell’agrivoltaico, un’innovazione tecnologica conveniente per l’ottimizzazione degli spazi, benefica per la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, capace di assicurare reddito aggiuntivo per gli agricoltori e necessaria per fare fronte alla crisi energetica. Nell’ambito dell’incontro, l’associazione ambientalista ha sollecitato il governo ad approvare al più presto norme adeguate e uniformi, che permettano una realizzazione degli impianti corretta e trasparente e prevengano approcci speculativi che potrebbero mettere a rischio la continuità dell’attività agricola.

"Attorno all’approvvigionamento di fonti fossili – dice Monia Monni, assessora ambiente Regione Toscana – si generano conflitti. Il modello di sviluppo fondato sul loro utilizzo è causa della crisi climatica e alimenta le diseguaglianze. Legambiente sta sostenendo posizioni giuste e coraggiose per abbattere i pregiudizi che spesso nascono dalla scarsa conoscenza. C’è un equilibrio, che possiamo e dobbiamo trovare, tra necessità di raggiungere gli obiettivi di neutralità carbonica, la tutela del paesaggio che passa anche dal contrasto ai cambiamenti climatici e contenimento delle spinte speculative che possono far diventare le rinnovabili un concorrente dell’agricoltura. Questo equilibrio è possibile, ma necessita di strumenti che il Governo deve metterci a disposizione lasciando a Regioni e territori la facoltà di governare questa straordinaria trasformazione".