Fotografia, fumetto e scrittura. Laboratori per ragazzi Il Centro Culturale Fortezza Orsini, in collaborazione con il Comune di Pitigliano e il sostegno di Banca Tema, organizza corsi di fotografia, fumetto e scrittura creativa per ragazzi dai 10 ai 20 anni. Il Comune sostiene l'iniziativa con un contributo economico. I corsi si terranno presso la biblioteca comunale "Zuccarelli" e l'accademia musicale "Città di Pitigliano". Per informazioni: 350 0382685.