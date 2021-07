Morta Raffaella Carrà. Le estati nella sua amata Toscana, all'Argentario / FOTO

Le foto risalgono al 1992 e sono state scattate all'hotel Il Pellicano durante una serata: ritraggono Raffaella Carrà in un momento spensierato, mentre balla con il fondatore dell'Argentario Polo Club, Arnaldo Galantino, scomparso nel 2020. La morte di Raffaella Carrà ha destato profondo cordoglio in Toscana. Proprio l'Argentario Polo Club, frequentato da Raffaella Carrà, ha voluto omaggiare così la showgirl amatissima in tutta Italia.