Camion perde carico di legna e blocca la provinciale

Grosseto, un camion carico di legna ha perso il carico sulla provinciale che unisce Piandalma con Tirli. Il camion carico di legna in un tornante(probabilmente chiuso troppo la curva) perso il carico bloccando completamente la circolazione stradale sul posto carabinieri e in arrivo personale della provincia per istituire probabilmente un senso unico alternato. Questa mattina verrà recuperata la legna

Ultimo aggiornamento il 29 agosto 2019 alle 09:46