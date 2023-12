Foto piene di "Amore senza pregiudizi". Un calendario in ricordo di Masini

Un sogno ed un desiderio che ha preso forma per diventare realtà. "Amore senza pregiudizi" è diventato un’emozionante realtà, il progetto di solidarietà in memoria di Maurizio Masini, dipendente di Cna prematuramente scomparso, ha preso forma ed è un calendario con le foto pensate da Masini e realizzate da Monica Iacopini con una protagonista d’eccezione: l’amica a quattro zampe di Maurizio, Zaira. La passione e amore per gli animali negli scatti su temi importanti, di disagio e difficoltà come la disabilità, la povertà, la violenza sulle donne, la perdita del lavoro, la depressione e altri per ogni mese dell’anno a rappresentare quanto l’animale può essere di supporto all’uomo. Il calendario, che ha il patrocinio del Comune di Follonica, aiuterà a raccogliere i fondi a favore de "Il Rifugio di Nella" sezione Oipa di Grosseto. All’evento di presentazione hanno partecipato la direttrice Cna Anna Rita Bramerini, il presidente Riccardo Breda, il vicesindaco del Comune di Follonica Andrea Pecorini, Monica Iacopini, i familiari di Masini insieme a tanti amici e colleghi. "Zaira è più di un cane – spiega Bramerini –. In questo calendario c’è un filo che tiene insieme tutte le foto: l’amore". "Il primo scatto lo abbiamo fatto nel 2015 – ricorda Iacopini –. Ogni volta creavamo un set" "Oggi ho un doppio ruolo – dice Pecorini –, istituzionale e di amico. Spesso pensiamo che la persona disabile sia una destinataria di assistenza e basta. Maurizio ha fatto della sua fragilità, il suo punto di forza". "La dirigenza di Cna ha deciso di ricordare Maurizio tutti i giorni" – dice Breda – intitolandogli la sala conferenze". I calendari sono disponibili nella sede Cna di Grosseto, in via Birmania.

Maria Vittoria Gaviano